VIDEO / Island i Ukrajina odigrali ljepoticu kvalifikacija, palo je čak osam pogodaka

Ukrajina je do pobjede u Reykjaviku stigla golovima Malinovskog (14, 45+5), Huculjaka (45), Kaljužnog (85) i Očeretka (88), dok su strijelci za domaće bili Ellertsson (35) i Gudmundsson (59, 75). Ukrajina je vodila sa 3-1, Island se uspio vratiti na 3-3, samo da bi Ukrajinci s dva gola u završnici stigli do vrijedna tri boda.

