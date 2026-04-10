VIDEO / Pratite na SK: Martinjak predvodi spektakl u Zaboku

Cijeli spektakl počinje u 18 sati, a organizatori najavljuju večer ispunjenu vrhunskim borbama, titulama i jakim imenima regionalne borilačke scene.

U programu su i mečevi za HSPBS internacionalne titule prvaka Hrvatske u profesionalnom boksu u srednjoj i teškoj kategoriji, što dodatno podiže važnost ovog događaja.

Martinjak u prvoj rundi nokautirao protivnika i obranio naslov u boksu bez rukavica

Glavna borba večeri bit će povratak Marka Martinjaka, šesterostrukog BKB svjetskog prvaka, koji će u Extreme boxingu do 101 kilograma odmjeriti snage s Mathiasom Martićem.

Publiku očekuje i niz zanimljivih okršaja, među kojima se izdvajaju K1 meč žena između Helene Stepan i Sare Šimak, kao i nekoliko K1 i Extreme boxing dvoboja u muškoj konkurenciji.

U profesionalnom dijelu nastupaju i Nikola Prajo, Djelon Januzaj i Vito Elez u borbama za internacionalne titule, što dodatno jača kvalitetu fight carda.

CFL1 Zabok Fight Night donosi povratak borilačkih sportova izvornim vrijednostima – snazi, disciplini i borbi za vlastite snove, uz najavu odlične atmosfere u dvorani.

Cijeli event bit će u izravnom prijenosu na Sport Klubu.