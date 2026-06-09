Veliki peh za Kanadu prije utakmice s BiH, izbornik morao mijenjati popis

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AP Photo/Rui Vieira, File via Guliver

Napadač američkog Austin FC-a, 23-godišnji Jayden Nelson, pozvan je u kanadsku reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo kao zamjena za Marcela Floresa, koji se ozlijedio krajem svibnja igrajući za meksički Tigres UANL, objavio je u utorak Kanadski nogometni savez.

Nelson je sudjelovao u pripremnom kampu reprezentacije u Charlotteu krajem svibnja i nastupio je u posljednje dvije pripremne utakmice. Protiv Republike Irske (1-1), koju su Kanađani ugostili 6. lipnja u Montrealu, Nelson je u igru ušao u 87. minuti, a četiri dana prije u Edmontonu, dobio je priliku odigrati cijelu drugo poluvrijeme u pobjedi protiv Uzbekistana (2-0), što je iskoristio na najbolji mogući način postigavši drugi pogodak u sučevom dodatku.

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Amerikanac Jesse Marsch, koji obnaša izborničku dužnost, nije ga stavio na inicijalni popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo. No, ozljeda Marcela Floresa, kojem je 31. svibnja u finalu Lige prvaka CONCACAF-a puknuo prednji križni ligament, prisilila je kanadskog izbornika na promjenu. Kanadski nogometni savez je izvijestio da je Flores 5. lipnja podvrgnut operativnom zahvatu.

Kanada je mjesto na Svjetskom prvenstvu zaradila kao jedan od suorganizatora, a natjecanje u skupini B će otvoriti 12. lipnja u Torontu utakmicom protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je morala proći kroz žrvanj dodatnih kvalifikacija i u završnom koraku ostavila Italiju bez plasmana na Svjetsko prvenstvo već treći put zaredom.

Nakon tog dvoboja, Kanađane čekaju još okršaji u Vancouveru s reprezentacijama Katara (19. lipnja) i Švicarske (24. lipnja).