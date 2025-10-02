Sin Zinedinea Zidanea pozvan u reprezentaciju, neće igrati za Francusku

Podijeli :

xSamuelxCarrenox via Guliver

Vratar španjolske Granada Luca Zidane (27), sin francuske legende Zinedinea Zidanea (53), pozvan je u reprezentaciju Alžira za nadolazeće utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Somalije i Ugande.

Luca Zidane je rođen u francuskom Aix-en-Provenceu, branio je za Francusku u mlađim kategorijama, ali je nedavno prihvatio poziv iz Alžira.

Budući da nikada nije igrao za francusku seniorsku reprezentaciju, dobio je sve potrebne papire kako bi branio za Alžir, zemlju svoje bake i djeda s očeve strane.

Obitelj Zidane porijeklom je iz sela u regiji Bejaia, više od 250 km istočno od glavnog grada Alžira. Zinedine Zidane posjetio je Alžir nekoliko puta otkako se umirovio nakon Svjetskog prvenstva 2006. u Njemačkoj i svaki put je dočekan kao heroj.

Luca Zidane je svoj nogometni put započeo u B momčadi Real Madrida, upisao je i dva nastupa za seniorski sastav “Kraljevskog kluba”, dok je momčad vodio njegov otac.

Potom je posuđen Racing Santanderu, od 2020. je bio član Rayo Vallecana, dvije godine kasnije preselio je u Eibar, a od 2024. je član Granade.

Alžir je trenutno prvi u skupini G afričkih kvalifikacija i samo ga jedna pobjeda dijeli od plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026.

