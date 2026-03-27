Razgaljeni Barbarez pričao o filmovima: ‘Volim talijanske, Gattusu ću preporučiti neki naš film’

Izbornik reprezentacije BiH Sergej Barbarez bio je očekivano presretan i dobro raspoložen nakon plasmana u finale baraža za Svjetsko prvenstvo.
“Uvijek se mora svaki scenarij odigrati u našim glavama. Znali smo da imamo dobre šutere i da Vasilj dobro brani penale. Iako je u utakmici imao problem s golom i vidjelo se kako je jak i vratio se u utakmici”, započeo je Barbarez.
Njegovi su izabranici prebrisali gol zaostatka kasnim pogotkom Edina Džeke, a onda su u raspucavanju penalima bili hladniji i mirniji.
“Vjera je sve. Oni su vjerovali večeras i zato smo dobili”, konstatirao je Barbarez.
Jedan od junaka bio je osamnaestogodišnji Kerim Alajbegović koji je zabio završni penal.
“Sada bi trebao Kerim reći, haha. On to ima. Sretan sam što imam njih. Ova grupa je zaslužila ići dalje. Bez obzira što će biti dalje. Znamo koliko je dugo bila negativna spirala u našem nogometu.”
Barbarez je upitan i jedno pitanje izvan sporta, a ticalo se talijanske kinematografije.
“Njih najviše volim. I glazbu i filmove. Vidjet ću s Gattusom, preporučit ću mu neki naš film. Ja sam njihovih odgledao dosta.”
Barbarez je uoči okršaja s Italijom u Zenici poručio:
“Ja sam rekao, ako prođemo polufinale, može doći tko god hoće. Mi ćemo se ‘pobiti’, radujemo se toj utakmici. Imamo dosta ‘Talijana’ u našoj momčadi. Svi ćemo biti motivirani. Samo preko ovakvih utakmica oni rastu. Baš smo sad u svlačionici rekli, 1:0 protiv San Marina i 0:7 protiv Njemačke, od tada nismo izgubili nijednu utakmicu od studenog 2024. Oni to vide i zaslužuju biti ovakvi.”
