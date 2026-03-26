Pratite na SK: Ovo su svi parovi finala doigravanja za Svjetsko prvenstvo

U finalu puta A sastaju se BiH i Italija u Zenici, dok će Švedska i Poljska igrati u Solni (put B).

Kosovo će u Prištini ugostiti Tursku (put C), a Češka i Danska igraju u Pragu (put D).

Sve utakmice na rasporedu su 31. ožujka i možete ih pratiti na Sport Klubu.

Parovi finala:

Put A: BiH – Italija (SK1)

Put B: Švedska – Poljska (SK4)

Put C: Kosovo – Turska (SK8)

Put D: Češka – Danska (SK9)