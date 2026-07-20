Argentina ispisala negativnu povijest u finalu SP-a

Lionel Messi i Julian Alvarez ostali su potpuno izolirani jer argentinski vezni red nije uspijevao probiti španjolski pritisak i stvoriti prilike. Prvi pokušaj Argentina je imala tek u produžecima, kada je Messijev udarac blokirao Mikel Merino.

Do kraja utakmice Argentina je završila s tek dva udarca, dok je Španjolska imala čak 20 pokušaja. Pobjednički pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minuti, a Argentini je dodatno otežao posao crveni karton Enza Fernandeza u 93. minuti.