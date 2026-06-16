Političke tenzije, prosvjedi i intervencija Infantina: Evo kako je Iran dočekan u SAD-u

Podijeli :

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

Utakmica prvog kola skupine G na Svjetskom nogometnom prvenstvu između Irana i Novog Zelanda, koja je završila rezultatom 2:2, ostala je u sjeni složene političke situacije, prosvjeda na tribinama te oštrih kritika iranskog stručnog stožera na račun organizacije turnira.

Neposredno nakon susreta odigranog na SoFi stadionu u Los Angelesu, kapetan iranske reprezentacije Mehdi Taremi i izbornik Amir Ghalenoei izrazili su veliko nezadovoljstvo tretmanom koji njihova momčad ima u Sjedinjenim Američkim Državama. Glavni razlog pritužbi je odluka američkih vlasti prema kojoj je iranska ekspedicija morala napustiti teritorij SAD-a odmah po završetku utakmice i zrakoplovom se vratiti u svoj bazni kamp u meksičkoj Tijuani.

Iranski izbornik: Mi smo najzlostavljanija momčad na cijelom Svjetskom prvenstvu VIDEO / Svi golovi u napetoj podjeli bodova Novog Zelanda i Irana Novi Zeland dvaput vodio pa skoro ostao bez svega: Iranci slave bod

“Ovakva organizacija putovanja je izuzetno teška za nas”, izjavio je kapetan Mehdi Taremi. “Umoran sam od ove situacije jer se već mjesecima suočavamo s brojnim problemima. To izravno utječe na momčad, njezinu pripremu i oporavak. Od predsjednika FIFA-e Giannija Infantina tražili smo objašnjenje i veću podršku.”

Ozbiljnost situacije potvrdio je i nenajavljeni posjet predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, koji je nakon utakmice ušao u svlačionicu iranske reprezentacije. Infantino je saslušao pritužbe igrača te im pružio podršku, naglasivši kako razumije emotivni teret pod kojim igraju te kako će krovna organizacija učiniti sve da im olakša nastavak turnira.

Izbornik Ghalenoei upozorio je da su stroga vizna ograničenja američkih vlasti oslabila njegov tim i izvan terena. Naime, velikom dijelu logističkog osoblja, medijskih djelatnika te članova Iranskog nogometnog saveza odbijene su ulazne vize za SAD. Zbog nemogućnosti boravka na američkom tlu, Iran je bio prisiljen svoj kamp preseliti preko granice, u Meksiko, što uzrokuje stalna putovanja i skraćuje vrijeme potrebno za regeneraciju igrača.

“Mi smo najzlostavljanija momčad na Svjetskom prvenstvu”, rekao je.

Logistički kaos dodatno je opterećen činjenicom da pojedini iranski reprezentativci mjesecima nisu igrali natjecateljski klupski nogomet, budući da je domaća liga bila suspendirana nakon zračnih napada u veljači. Iako je prošlog vikenda administracija predsjednika Donalda Trumpa postigla okvirni mirovni sporazum s Teheranom, tenzije su i dalje iznimno visoke.

Utakmica u Los Angelesu, gradu s najvećom iranskom dijasporom na svijetu, ogolila je i duboke političke podjele unutar samog naroda. Kako prenosi BBC, ispred i na tribinama stadiona odvijao se svojevrsni verbalni sukob između pristaša nacionalne momčadi i političkih disidenata.

Ispred stadiona se prije početka susreta okupilo nekoliko stotina prosvjednika koji su izviždali službenu himnu Islamske Republike Iran, tvrdeći da reprezentacija predstavlja opresivni režim, a ne građane. Među njima je bila i prosvjednica Nini, koja je jasno artikulirala stav okupljenih protivnika službenog Teherana:

„Ne želimo nikakav politički dogovor. Narod Irana zaslužuje promjenu režima. Ljudi su ubijani na ulicama Teherana.“

Unatoč izričitoj zabrani FIFA-e, koja političke simbole drži podalje od terena, te odluci lokalnog suda u Los Angelesu donesenoj na sam dan utakmice, mnogi su navijači na stadion uspjeli unijeti povijesne, predrevolucionarne zastave s motivom “Lava i Sunca”. Za njih je dolazak reprezentacije imao posve drugačiji kontekst, što je potvrdila i navijačica Farimah, koja je nosila t-shirt s povijesnim obilježjima:

„Ne možemo kroz sportski događaj normalizirati ono što se dogodilo u siječnju. Ova momčad ne predstavlja narod Irana.“

Među samim gledateljima na stadionu vladao je dubok emotivni rascjep. Dok su jedni u znak prosvjeda otvoreno proslavljali pogotke Novog Zelanda, većina od 70.108 prisutnih ipak je pružila glasnu podršku igračima na terenu, nastojeći odvojiti nogomet od političke zbilje. Jedan od njih bio je i Mostafa, iranski Amerikanac koji je na ulazu u stadion izrazio nadu u ujediniteljsku moć sporta:

„Nogomet se vrti oko prijateljstva, kulturnih veza i ostavljanja politike po strani.“

Slične kompleksne emocije dijelili su i oni koji su na tribine stigli opterećeni osobnim i obiteljskim sudbinama uzrokovanim zategnutim međunarodnim odnosima. Navijačica Samaneh opisala je situaciju u kojoj se nalazi njezina obitelj:

„Komplicirano je. Ovdje sam da podržim Iran, a ne režim. Nedostaje mi moja zemlja. Moj otac je ovdje sa mnom, ali majka je zapela u Iranu zbog administracije i restrikcija putovanja predsjednika Trumpa. Stalno sam zabrinuta za nju.“

Iranska reprezentacija se nakon osvojenog boda vraća u Meksiko, gdje će se pripremati za utakmicu drugog kola protiv Belgije, dok se politički, društveni i organizacijski izazovi oko njihova nastupa na ovom Svjetskom prvenstvu nastavljaju.