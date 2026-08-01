Triler u Puli pripao Lokomotivi, gosti slavili poslije nove drame s VAR-om

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NK Lokomotiva Zagreb

Lokomotiva je pobjedom otvorila novu sezonu SuperSport HNL-a. Zagrebačka momčad slavila je u Puli protiv Istre 1961 rezultatom 3:2, a pobjednički pogodak pao je duboko u sudačkoj nadoknadi nakon intervencije VAR-a.

Gosti su poveli u 26. minuti kada je novi stoper Thanasis Triantafyllou nakon prekida najbolje reagirao u kaznenom prostoru i snažnim udarcem postigao svoj prvijenac u dresu Lokomotive.

Istra je odgovorila samo četiri minute kasnije. Nakon odlične akcije po lijevoj strani, Emil Frederiksen preciznim je udarcem s ruba kaznenog prostora izjednačio na 1:1.

Domaćini su u 32. minuti nakratko poveli preko Nika Škafara Žužića, no pogodak je nakon VAR provjere poništen zbog zaleđa Frederiksena, za kojeg je procijenjeno da je svojim položajem utjecao na igru i zaklonio pogled vrataru Josipu Posavcu.

Kazna za propuštenu priliku stigla je neposredno prije odlaska na odmor. Dušan Vuković u 43. minuti preciznim je udarcem s 15-ak metara ponovno doveo Lokomotivu u vodstvo i postavio rezultat prvog poluvremena.

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Istra je i drugi put uspjela uhvatiti priključak. U 58. minuti Posavec je obranio pokušaj Šaranića, ali je odbijenu loptu u mrežu iz neposredne blizine pospremio Frederiksen za svoj drugi pogodak na susretu.

Kada se činilo da će momčadi podijeliti bodove, uslijedila je drama u završnici. Nakon kornera u 90. minuti Ivan Katić pucao je glavom, a vratar Franko Kolić zaustavio loptu na samoj gol-crti. Sudac Patrik Pavlešić nakon poziva iz VAR sobe pregledao je snimku te je utvrđeno da je lopta cijelim obujmom prešla crtu. Pogodak je priznat u 93. minuti, čime je Lokomotiva stigla do vrijedne pobjede od 3:2.

Zanimljivo, ovo je bila jedna od prvih utakmica SuperSport HNL-a na kojoj se koristio novi VAR sustav tvrtke Hawk-Eye, s kojom je Hrvatski nogometni savez od ove sezone započeo petogodišnju suradnju. Iako je prije početka susreta objavljeno da sustav djelomično nije u funkciji, upravo je tehnologija odigrala ključnu ulogu kod poništenog pogotka Istre i priznatog pobjedničkog gola Lokomotive.