OD 2:00 HRVATSKA – BRAZIL Spektakl u Orlandu, Dalić najavio brojne promjene u odnosu na Kolumbiju

FIFA World Cup 31. ožu 2026
Genner Burne by Guliver

Nogometna reprezentacija Hrvatske će u noći s utorka na srijedu, s početkom u 2:00 po hrvatskom vremenu, odigrati prijateljsku utakmicu protiv Brazila u američkom Orlandu na stadionu Citrus Bowl. Na istom je mjestu prije tri dana slavila protiv Kolumbije rezultatom 2:1. Ovaj susret predstavlja najteži ispit za Hrvatsku uoči Svjetskog prvenstva koje počinje za otprilike dva i pol mjeseca. Bit će to i prvi dvoboj Hrvatske i Brazila nakon četvrtfinala SP-a 2022., kada je utakmica završila 1:1, a Hrvatska je izborila prolaz nakon izvođenja jedanaesteraca.

Šesti međusobni susret Hrvatske i Brazila

Triput smo čak igrali na Svjetskim prvenstvima. Brazil je 2006. godine slavio s 1:0, a isto su ponovili na domaćem terenu 2014. kada su bili bolji s 3:1. Hrvatska je jedinu "pobjedu" upisala 2022. kada smo u četvrtfinalu SP-a prošli nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Igrali smo i dvije prijateljske utakmice, 2005. je u Splitu bilo 1:1, a Brazil je 2018. slavio s 2:0.

Ovakva bi Hrvatska trebala istrčati protiv Brazila

Nakon utakmice s Kolumbijom hrvatski izbornik Zlatko Dalić protiv Brazila najavio je dosta promjena, bit će ih čak sedam.

Dalić je najavio susret s Brazilom

“Nama je čast igrati protiv peterostrukih svjetskih prvaka prijateljsku utakmicu, na taj način pokazujemo gdje je dospjela Hrvatska, da igra s tako velikim reprezentacijama, te da i mi predstavljamo vrh.

Ancelotti: Brazil ne igra atraktivno već 40 godina

Brazilski izbornik Carlo Ancelotti odgovarao je na pitanja novinara uoči ogleda protiv Vatrenih.

Hrvatska s čak sedmoricom novih igrača

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić rekao je u ponedjeljak da će protiv Brazila poslati na teren sedam novih igrača u odnosu na utakmicu s Kolumbijom koju je Hrvatska pobijedila prošli tjedan s 2-1.

‘Ne pada nam na pamet da kočimo Vuškovića'

Večeras će protiv Brazila započeti s klupe, ali trener HSV-a Merlin Polzin ne bi imao ništa protiv da ponovno dobije priliku.

Hoće li Brazil mijenjati?

Što se tiče Brazila, izbornik Carlo Ancelotti planira napraviti nekoliko promjena u sastavu. Vinicius Junior trebao bi ponovno zauzeti mjesto na lijevom krilu, dok se Marquinhos vraća u obranu. U napadu bi od prve minute trebali zaigrati João Pedro i Luiz Henrique. Ipak, talijanski stručnjak još uvijek nije potpuno siguran u konačnu postavu, prenosi Globo.

Na treningu u nedjelju Ancelotti je uigravao sljedeću momčad: Ederson, Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro i Vini Jr. Prema najavama, napadač Chelseaja João Pedro trebao bi zamijeniti Martinellija, dok će Luiz Henrique uskočiti umjesto Raphinhe, koji je zajedno s Wesleyem otpao s popisa za ovu utakmicu.

Koga nema nakon prvih utakmica?

Svi igrači koje je izbornik Zlatko Dalić pozvao nalaze se na raspolaganju za ovu utakmicu. S druge strane, Brazil je ostao bez Raphinhe, koji je otpao nakon susreta s Francuskom.

 
 
Tko je favorit?

  • Brazil 1.90
  • Remi 4.10
  • Hrvatska 4.40
Tko je sudac?

Glavni sudac utakmice je Guido Gonzales Jr iz SAD-a.

