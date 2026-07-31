Dinamo je najveći favorit kvalifikacija za Ligu prvaka

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xxDamirxKrajacx dinamo_thun101-280726 via Guliver Image

Dinamo je nakon velike drame i pobjede 3:2 protiv Thuna poslije produžetaka izborio plasman u treće pretkolo Lige prvaka, gdje ga očekuje dvoboj s litavskim prvakom Kauno Žalgirisom. Momčad koju vodi Željko Sopić do prolaza je stigla ukupnom pobjedom 1:0 protiv KI Klaksvika. Prvi susret završio je bez pogodaka, dok je u uzvratu Kauno slavio minimalnim rezultatom. Prva utakmica igrat će se četvrtog kolovoza na Maksimiru, a uzvrat je na rasporedu 11. kolovoza u Litvi.

Prolaskom preko Kauno Žalgirisa Dinamo bi izborio nastup u play-offu Lige prvaka i istovremeno osigurao najmanje ligašku fazu Europa lige. U slučaju poraza u trećem pretkolu, europski put nastavio bi u doigravanju Europa lige. Zagrebački klub već sada ima zajamčen nastup u europskoj jeseni jer bi, čak i u slučaju eliminacije u preostalim kvalifikacijama, igrao ligašku fazu Konferencijske lige.

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Prema procjenama specijaliziranog portala Football Meets Data, Dinamo je uvjerljivo najveći favorit među svim parovima trećeg pretkola Lige prvaka. Model mu daje čak 85 posto izgleda za prolazak dalje, dok se šanse Kauno Žalgirisa procjenjuju na 15 posto.

Takvu prognozu podupire i velika razlika u vrijednosti momčadi. Dinamov kadar prema procjenama vrijedi oko 64,6 milijuna eura, dok je vrijednost litavskog prvaka oko devet milijuna. Kauno Žalgiris ove sezone prvi put nastupa u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a pobjedom nad KI Klaksvikom osigurao je i prvi plasman u europsku jesen u povijesti kluba.

Iza Dinama po izgledima za prolazak nalazi se Olympiakos, kojem se daje 67 posto šansi protiv NEC Nijmegena. Slijede Lyon i Fenerbahče sa 65 posto, dok jedino još Levski Sofija ima više od 60 posto izgleda u dvoboju s Kairatom iz Almatyja.

Ako izbori play-off Lige prvaka, Dinamo bi mogao igrati protiv LASK-a, Vikinga, pobjednika susreta Ararat Armenija – Celje, pobjednika dvoboja Levski – Kairat ili boljeg iz ogleda Aarhus – Sabah.