Budimir postao najstariji strijelac u povijesti Hrvatske na svjetskim prvenstvima

Podijeli :

xBahhoxKarax via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu Svjetskog prvenstva upisala je vrlo važnu pobjedu protiv Paname rezultatom 1:0 te tako zadržala izglede za prolazak skupine. Jedini pogodak na susretu odigranom u Torontu postigao je Ante Budimir u 54. minuti.

Osim što je donio vrijedna tri boda, Budimirov pogodak ušao je i u povijest hrvatskog nogometa. Sa 34 godine i 336 dana postao je najstariji hrvatski strijelac na svjetskim prvenstvima, nadmašivši rekord koji je od 2014. držao Ivica Olić. Olić je tada zabio protiv Kameruna s 34 godine i 277 dana.

Budimir ušao u drugom dijelu i donio vodstvo Hrvatskoj, pogledajte gol Jedan od junaka hrvatske pobjede: ‘Trebali smo imati sreće, protiv Engleza je to nedostajalo’

Izbornik Zlatko Dalić uveo je Budimira na početku drugog poluvremena nakon što je Hrvatska u prvih 45 minuta teško stvarala prilike. Iskusni napadač brzo je opravdao povjerenje te je na drugoj vratnici iskoristio svoju priliku i postigao pogodak odluke. Time je postao i prvi nogometaš Osasune koji je zabio gol na svjetskim prvenstvima.

Budimir je ovim pogotkom produžio impresivnu statistiku u reprezentativnom dresu. Hrvatska još nikada nije izgubila utakmicu u kojoj je on bio među strijelcima. U šest takvih susreta ostvarila je pet pobjeda i jedan remi.

Njegov niz započeo je 2020. godine u prijateljskom dvoboju protiv Turske koji je završio rezultatom 3:3. Nakon toga zabijao je protiv Armenije u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, zatim u prijateljskoj pobjedi nad Portugalom, kao i u slavlju protiv Francuske u četvrtfinalu Lige nacija. Strijelac je bio i u kvalifikacijskim pobjedama protiv Gibraltara i Češke, a sada je tom nizu dodao i pogodak protiv Paname.