VIDEO / Pripreme za SP počele na najbolji mogući način: Pogledajte golove u pobjedi Vatrenih

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Prvi međusobni susret "Vatrenih" i Kolumbije, aktualnog južnoameričkog doprvaka otišao je na stranu Modrića i društva (2:1).

Kolumbija je povela već u drugoj minuti utamice. Johan Mujica je napravio veliki posao po lijevoj strani ubacivši pred vrata, lopta se odbila do Jhona Ariasa koji je odmah pucao. Lopta se na putu prema golu odbila od Perišića i prevarila Livakovića.

Hrvatska je uzvratila četiri minute kasnije. Vušković je pucao s više od 25 metara, lopta je putu do gola pogodila Jhona Lucumija i prevarila Camila Vargasa za 1-1.

U završnici prvog dijela Hrvatska je okrenula rezultat. Marco Pašalić je ubacio iz kornera, a Igor Matanović glavom pogodio za preokret. U drugih 45 minuta nismo vidjeli golove.

Hrvatsku novi susret očekuje u noći s utorka na srijedu od 2 sata, protivnik je Brazil.