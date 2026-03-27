Gattuso: BiH je za nas kao Mount Everest

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Talijani su bili bolji od Sjeverne Irske 2:0 te ih sada čeka odlučujući dvoboj protiv Bosne i Hercegovine za svjetsku smotru.

Utakmica za plasman na SP između ovih reprezentacija odigrat će se u utorak, 31. ožujka, u 20:45 u Zenici. BiH je nakon lutrije penala bila bolja od Walesa, a talijanski izbornik Gennaro Gattuso najavio je finalni okršaj za plasman na SP.

“Bosna i Hercegovina igra u formaciji 4-4-2. Čeka nas užarena atmosfera na stadionu, to je momčad s mnogo iskusnih pojedinaca. Utakmica s Walesom bila je potpuno drugačija priča. Oni se znaju odlično zatvoriti u obrani i oslanjaju se na svoje napadače. Bit će to još jedna nevjerojatno teška utakmica, baš kao i sa Sjevernom Irskom”, rekao je Gattuso.

POVEZANO VIDEO / Gattusova Italija se približila SP-u: Golčina Tonalija slomila Sjevernu Irsku! Pratite na SK: Ovo su svi parovi finala doigravanja za Svjetsko prvenstvo

“Napravili smo tek jedan mali korak. BiH je za nas kao Mount Everest na koji se moramo popeti. Ulog je ogroman. Danas smo svi osjećali nervozu i tremu, pa čak i ja, Gigi Buffon i predsjednik Saveza”, rekao je bivši trener Hajduka koji se osvrnuo i na zdravstveni karton svoje momčadi.

“Bastoni nije trenirao gotovo tri tjedna, možemo mu samo zahvaliti na onome što je pružio. Izvadio sam ga iz igre dijelom i zato što je dobio žuti karton. Trenutačno samo Scamacca ima manjih problema. Ima tu sitnih ozljeda kod još nekih, ali igrači su na raspolaganju i Scamacca bi trebao biti s nama. Vraćamo se u kamp u Covercianu i bacamo se na posao. Moramo vratiti energiju”, rekao je Gattuso.