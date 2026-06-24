Džeko ispisao novu stranicu povijesti BiH u ključnom ogledu s Katarom

Bosna i Hercegovina u odlučujućem susretu za prolazak skupine protiv Katara oslanja se na svog kapetana Edina Džeku, koji je upisao 150. nastup za reprezentaciju i time zaokružio gotovo dvadeset godina dugu reprezentativnu priču.
Džeko je debitirao 2. lipnja 2007. u kvalifikacijama za Euro protiv Turske, a od tada je za BiH upisao 73 pogotka i 30 asistencija. Ujedno je uvjerljivo najbolji strijelac i igrač po broju nastupa u povijesti reprezentacije.
Iza njega po broju golova nalazi se Vedad Ibišević s 28 pogodaka, dok je po broju nastupa drugi Miralem Pjanić sa 115 utakmica.
Džeko je bio dio generacije koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu 2014., a sada ima priliku ponovno odvesti BiH do povijesnog uspjeha i plasmana u nokaut-fazu.
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