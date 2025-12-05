Dobra prilika za zaradu? Provjerite koliki je koeficijent na svjetsko zlato Hrvatske

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Nakon što je obavljen ždrijeb skupina Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine, vodeće svjetske kladionice vide Španjolsku kao najvećeg favorita za svjetsku krunu, dok je Hrvatska na diobi 12. mjesta.

Prema kladionicama “Furija” je vodeći favoriti za naslov svjetskog prvaka sa kvotom 4.5, dakle za jedan uloženi euro dobitak je 4.5 eura.

Na drugom mjestu u Engleska i Francuska s omjerom 6.5, a zatim slijedi Argentina i Brazil (8.5), Njemačka (14), Portugal (16), Nizozemska (20)….

Hrvatska je na diobi 12. mjesta s kvotom 100.

Najmanje izgleda ima Haiti, s koeficijentom 4.500.