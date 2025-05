Dalić uoči početka kvalifikacija za SP: Ovo je jako nezgodan termin, u prošlosti smo se znali okliznuti

Podijeli :

Hrvatska nogometna reprezentacija u lipnju će odigrati prve dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo.

U petak 6. lipnja gostovat će kod Gibraltara, dok će 9. lipnja u Osijeku dočekati Češku. Reprezentativci su se danas okupili u Rijeci, gdje će se pripremati za Gibraltar.

Tim povodom izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije.

“Čestitam NK Rijeka na osvajanju dvostruke krune. Danas započinjemo jako važnu stvar, kvalifikacije za SP. To nam je najvažniji cilj. Od prvog popisa je otpao Mateo Kovačić, mora rješavati ozljedu, slijedi mu pauza. Ostali dečki su to, osim Livakovića, koji ima sutra utakmicu, Budimira, koji dolazi u nedjelju, kao i Marca Pašalića, koji ima utakmicu. Svi su zdravi i spremni.

Termin nije lagan, prvenstva su gotova, ova je nekakva najgora situacija, ali po reakciji ekipe, nitko ne traži nikakvu ispriku. Nadam se da ćemo se dobro spremiti za ono što nas čeka. Moramo biti ozbiljni. Kvalifikacije su kratke, samo prvi ide dalje, nema puno vremena za popravke”, rekao je Dalić u uvodu.

Kakvo je situacija s Kovačićem?

“Vukao je ozljedu i preskočio finale Kupa. Mislio je da će mirovanjem nešto popraviti, ali nije. Pojavila se bol i oteklina, pitanje je pete, tetive. Odluka kluba je da mora ići na operaciju. Prognoza je da će taj oporavak trajati oko tri mjeseca.”

Crna Gora i Češka imaju po šest bodova, igrali su u špici sezone, a ovaj prozor je na kraju. Koliko je to izazovno?

“Jako nezgodan termin. To iskustvo imamo i iz prošlosti i Hrvatska se u tom terminu znala okliznuti. Moramo biti jako ozbiljni od prvog dana i dečkima ukazati na to, ali i oni su svjesni. Svjesni su da je ovo jako važno i za generaciju koja dolazi i za generaciju koja je već dugo tu. Kvalifikacije su specifične i jako kratke.

Zbog Lige nacija nismo imali dvije utakmice. Ne smijemo dopustiti bilo kakvo iznenađenje. Psihološki malo djeluje izazovno jer oni imaju po šest bodova, a mi nula, ali to je samo prividno. Nema isprika, naš cilj se zna, Svjetsko prvenstvo u Americi.”

Kakav je bio zadnji razgovor s Modrićem?

“Već sam rekao da mi je bila privilegija biti tamo. Luka je doživio veliko priznanje od kluba i navijača, da se na takav način oprosti. Fascinantno mi je bilo kad se slikao sa svim trofejima, tek onda vidiš što je sve čovjek napravio u karijeri.

Još fascinantnija je njegova želja za dalje. Mislim da mu je najvažnije da nađe dobar klub i da odigra Svjetsko prvenstvo u Americi, to mu je najveći cilj. On će dati svoj maksimum u odabiru kluba. Moramo biti podrška, razgovarati s njim i dogovarati se, ali siguran sam da on zna svoj put. Ne traži nikakve privilegije, mogao je danas preskočiti, pojaviti se nakon pet dana, ali on je danas tu na treningu. To je dovoljan pokazatelj kako razmišlja o hrvatskoj reprezentaciji.”

Kako ste zadovoljni Frukom?

“Osvojio je Kup i prvenstvo. To je dovoljan pokazatelj kako je odigrao. Zaslužuje biti u reprezentaciji. Imat ćemo plan kako što je moguće bolje odraditi ove dvije utakmice, malo nešto i izmiksati, pogotovo protiv Gibraltara. Češka nam je najvažnija, ali moramo ozbiljno shvatiti i Gibraltar. Vjerujem da ćemo ipak imati prostora da nešto promijenimo i odmorimo neke igrače.”

Postoji li u momčadi Rijeke još neki igrač koji je u fokusu reprezentacije?

“Ako je Rijeka osvojila prvo mjesto i kup, njeni igrači su bili najbolji u sezoni. Tu je Niko Janković, Radeljić, još igrača koji mogu konkurirati. Izbor je takav, imamo jaku konkurenciju, oni su napravili sjajne stvari i vidjet ćemo kako dalje. Treba pohvaliti Rijeku, a igrači se dobrim igrama nameću reprezentaciji.”

Što kažete na sezonu u HNL-u?

“Neću puno govoriti. Ja sam tu za reprezentaciju, to je tuđa briga. Neizvjesno prvenstvo, interesantno. Ali ja ću ponoviti da je mjerilo Europa. Možemo mi govoriti o sjajnoj ligi, ali gdje smo u Europi? Banja Luka, Bačka Topola igraju, a nas nema nigdje. Mislim da pored Rijeke najveće pohvale zaslužuje Varaždin. Prodali se igrači, a osvojio je mjesto u Europi. Nije sve u novcima.”

Mislite li da svojim autoritetom možete utjecati na neke procese u hrvatskom nogometu?

“Mislim da hrvatska reprezentacija utječe maksimalno na prilike hrvatskog nogometa. To je put i motiv svima drugima, igrači vide da kroz hrvatsku ligu mogu doći do reprezentacije. Nažalost, već danas se piše da odlazi 50 igrača. Čim netko napravi dobru sezonu, otići će jer mora da bi klub preživio. To je ta priča, financiranje, infrastruktura.

Neće ni Rijeka ostati u kompletnom sastavu, neće nitko. Svi će otići koji mogu otići, a mi ćemo dovesti stranca kojeg nitko neće. Što smo napravili? Ništa. Ali dobro, nećemo više o hrvatskoj ligi, imamo mi Gibraltar.”

Nema Kovačića, tko je prva opcija da bude zadnji vezni?

“Tu su Jakić i Moro, koji to igraju u svojim klubovima. Tu su i Petar Sučić i Mario Pašalić. Među njima četvoricom ću naći rješenje.”

Kakvi su došli Sučić i Baturina?

“Njihova sezona u klubu je bila kakva je bila. Sučić se vratio nakon ozljede i bio sve bolji. Baturina mora bolje i kvalitetnije, on je vrhunski talent i vrhunski igrač. Mora imati veći kontinuitet i igrati cijele utakmice. On košta velike novce i u reprezentaciji igra zaista dobro. Od njih očekujem još više jer to mogu.”

Je li vas iznenadio Budimir?

“Njegov klub nije na razini Reala i Barcelone, a on je treći na listi strijelaca, iza Mbappea i Lewandowskog. On šuti i radi, zabija golove. Da igra u Realu i Barceloni, on bi možda zabio i 40 golova. Igra u manjem klubu koji se brani, drži tu Osasunu. Njegovi golovi vrijedi više. Mogu ga samo pohvaliti.”

Kako vidite Vuškovića?

“Prvi put je s nama, očekujemo da se privikne. Pokazao je da je veliki talent. Tottenham ga je uzeo. Pred njim je puno rada. Mislim da će mu ovo dobro doći da vidi kako je u reprezentaciji, a po ovom što mi vidimo, to je perspektiva za idućih 15 godina. Vidjet ćemo hoće li dobiti šansu, konkurencija je jaka, ali on zavrjeđuje da tu bude s nama i da se polako uključuje.”

Svi napadači su zabili puno golova, Perišić je bio briljantan… Kako gledate na to?

“Zato su i pozvani. Samo Budimir igra klasičnog napadača od njih, ali svaka im čast, zabili su puno golova. To me veseli, imamo igrače u formi, to će nam trebati.”

Ide li tko gledati Crnu Goru i Češku?

“Ide Ladić, čekat će nas u Osijeku i skupa s Marcom napraviti analizu. Gibraltar je tu i to je ozbiljna priča, ali Češka nam je ključna. Ne smijemo prepustiti ništa slučaju.”