Budimir nakon uvjerljive pobjede Hrvatske U-17: ‘Odigrali smo odličnu utakmicu’

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije do 17 godina Marijan Budimir bio je izuzetno zadovoljan poslije 3-0 pobjede protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata u 2. kolu skupine C na Svjetskom prvenstvu u Katru.

“Čestitam svojim igračima, stvarno su odigrali odličnu utakmicu, osim možda desetak minuta drugog poluvremena kad nam je protivnik napravio pritisak kroz nekoliko udaraca iz kuta. Cijelu smo utakmicu kontrolirali, mogli smo već u prvoj minuta zabiti dva gola pa smo postigli pogodak kad smo u polju bili s igračem manje zbog ozljede Patrika Horvata.

Hrvatska U-17 uvjerljivo svladala UAE i preuzela vrh skupine na Svjetskom prvenstvu

Poslije smo se još više opustili, zaigrali tehnički besprijekorno, lakše je bilo kad smo poveli 2-0. Drago mi je da smo zabili i treći pogodak, žao mi je da nismo još pokoji. Idemo dalje, moramo se dobro odmoriti, za tri dana nas čeka opet vrlo teška utakmica”, rekao je Budimir.

Strijelac prvog pogotka Tino Kusanović ukazao je na zahtjevnog protivnika kojeg nije bilo lako probiti:

“Utakmica je bila teška, protivnik je jako dobro stajao na terenu, ali uz malo sreće u 30. minuti mi je došla lopta i zabio sam pogodak poslije kojega je bilo puno lakše igrati. Cilj je bio postići pogodak kojim ćemo si olakšati put do pobjede”, rekao je Kusanović, a strijelac drugog gola Gabrijel Šivalec je dodao:

“Konstantno smo radili presing što je izbornik od nas tražio, iz toga se izrodio Tinov gol, a prije mog pogotka osjetio sam da će se lopta odbiti i pospremio je u mrežu. Ovo su jako važna tri boda, okrećemo se sad sljedećoj utakmici koja će biti vrlo zahtjevna, ali vjerujemo u nokaut fazu.”

Hrvatska je nakon dva kola na vrhu skupine s četiri boda, koliko ima i drugi Senegal, dok su Kostarika i UAE na jednom bodu.

U zadnjem, 3. kolu Hrvatska će u nedjelju igrati protiv Kostarike.