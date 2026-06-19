Barbarez poslao poruku bh. navijačima: ‘Kako je bilo prije dvije godine, tako će biti i za šest dana u Seattleu!’

Barbarez je u objavi zahvalio navijačima na podršci koju pružaju reprezentaciji te istaknuo koliko mu znači velik odaziv bosanskohercegovačkih navijača na utakmicama.

“Dragi moji Bosanci i Hercegovci, prije svega želim vam se iz dubine duše nakloniti i zahvaliti na svakoj emociji koju ste nam dali i koju nam dajete, iako smatram da je to sasvim normalno kad se voli svoja država. Nije mala stvar doći jučer u tolikom broju na jedan od najvećih i najljepših stadiona na svijetu i zato vas volim i poštujem iz dna duše, svakog pojedinačno”, poručio je izbornik BiH.

Naglasio je kako poraz od Švicarske ne mijenja vjeru reprezentacije u prolazak skupine te da momčad i dalje vjeruje u ostvarenje svog cilja.

“Naš zajednički put nije gotov niti će ikada biti, jer mi znamo što znači biti domoljub i voljeti svoju državu, i kad je dobro i kad je teško. Mi živimo svoje snove koji, naravno, nemaju sretan završetak svaki dan, kao jučerašnja utakmica, ali pokazali smo da imamo snagu i mentalitet nastaviti dalje. Kako je bilo prije dvije godine, tako će biti i za šest dana u Seattleu!”, napisao je Barbarez.

Za kraj je još jednom pozvao navijače da podrže reprezentaciju u odlučujućoj utakmici protiv Katara.

“Nadam se svim srcem da ću vas na sljedećoj utakmici vidjeti u još većem broju, jer upravo ste vi zaslužili da ovi snovi potraju, odnosno da ponovno ispišemo našu nogometnu povijest. Sad je vrijeme za naš slogan DREAM BIG DREAM BIH!!! Voli vas vaš Sergej Barbarez”, zaključio je.