FIFA povećava broj sudionika za sljedeće Svjetsko klupsko prvenstvo

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Svjetska nogometna organizacija (FIFA) potvrdila je planove o proširenju Svjetskog klupskog prvenstva na 48 sudionika, počevši od turnira koji će se održati 2029. godine.

Ova odluka, donesena u suradnji s Udrugom europskih klubova, otvara vrata za veći broj momčadi iz najjačih europskih liga.

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Sljedeće izdanje Svjetskog klupskog prvenstva, zakazano za 2029. godinu, imat će potpuno novi format s 48 momčadi, što predstavlja značajno proširenje po uzoru na reprezentativni Mundijal, prenosi britanski The Guardian.

Odluka je uslijedila nakon što je FIFA postigla dogovor o formiranju zajedničkog poduzeća s utjecajnom Udrugom europskih klubova (ECA) za upravljanje ovim unosnim natjecanjem. Glavni cilj ove promjene je dodatna globalizacija turnira te značajno povećanje njegove komercijalne vrijednosti.

Najveću korist od novog formata imat će europski klubovi, čiji će se broj zajamčenih mjesta povećati s 12 na 16. Južnoamerička konfederacija (CONMEBOL) zadržat će šest izravnih predstavnika, uz mogućnost da kroz doigravanje osigura i sedmog sudionika. Posebno je važna činjenica što ECA, na čijem se čelu nalazi predsjednik Paris Saint-Germaina Nasser Al-Khelaifi, inzistira na ukidanju ograničenja od maksimalno dva kluba iz iste države.

To bi u potpunosti otvorilo put za sudjelovanje velikog broja momčadi iz iste lige, napose engleske Premier lige, čiji se klubovi nalaze u samom vrhu UEFA-ine ljestvice koeficijenata.

Krovna europska nogometna organizacija (UEFA), na čelu s predsjednikom Aleksanderom Čeferinom, prvotno se protivila ovoj ekspanziji. U krugovima UEFA-e postojao je opravdan strah da bi prevelik turnir mogao ugroziti status i komercijalnu vrijednost Lige prvaka. Međutim, europska kuća nogometa na kraju je podržala plan pod jednim jasnim uvjetom – da se natjecanje održava svake četiri godine.

Time je odbačen raniji prijedlog Real Madrida, koji se zalagao za igranje turnira svake druge godine, što bi dodatno preopteretilo ionako zgusnut međunarodni kalendar natjecanja.