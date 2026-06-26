Hajduk predstavio novo pojačanje: Stigao je bek iz Nantesa

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(AP Photo/Michel Euler) via Guliver Image

Hajduk je na društvenim mrežama objavio video kojim je potvrdio dolazak Mathieua Acapandieja.

Ovaj 21-godišnji desni bek dosad je cijelu svoju karijeru proveo u redovima Nantesa. Za seniorsku momčad francuskog prvoligaša upisao je osam službenih nastupa.

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Osim klupskih obveza, Acapandie nastupa i za reprezentaciju Madagaskara, za koju je dosad odigrao tri utakmice.

Budući da mu ugovor s Nantesom, koji je ispao u drugi rang francuskog nogometa, istječe krajem lipnja, nagađa se da je na Poljud stigao bez odštete, odnosno kao slobodan igrač.

“Pozdravljam sve navijače Hajduka. Jako sam ponosan što se pridružujem ovom legendarnom klubu. Dolazim s puno odlučnosti i ambicije te jedva čekam osjetiti atmosferu na stadionu i upoznati navijače”, rekao je Acapandie nakon potpisa ugovora, a prenosi službena internetska stranica splitskog kluba.

Podsjetimo i kako je jučer dogovoren transfer 27-godišnjeg belgijskog stopera Aleca Van Hoorenbeecka koji je s Bijelima potpisao ugovor do ljeta 2029. godine. Novi igrač splitskog kluba, koji u karijeri ima 175 seniorskih nastupa i bogato iskustvo igranja u Europi, u četvrtak je stigao na Bled kako bi se odmah priključio pripremama prve momčadi.