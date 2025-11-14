Fifa objavila kandidate za Puškaša

Podijeli :

AP Photo/Frank Augstein via Guliver

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) objavila je 11 kandidata za Puškašovu nagradu koja se dodjeljuje za najljepši gol sezone.

Pobjednika će odlučiti glasovanje navijača i stručnog žirija u omjeru 50:50 glasova, a dobitnik nagrade bit će objavljen tijekom dodjele FIFA Best Football Awards.

PROČITAJTE I: Španjolci iznenada maknuli Lamine Yamala iz reprezentacije VIDEO / Ronaldo dobio crveni u neočekivanom porazu, publika ga izviždala

Nagrada prozvana po jednom od najboljih nogometaša svih vremena Ferencu Puškašu dodijeljuje se za najljepši gol sezone od 2009. godine, a prvi pobjednik je bio Portugalac Cristiano Ronaldo. Među dobitnicima su bili i Mohamed Salah, Oliver Giroud, James Rodriguez, Neymar, Zlatan Ibrahimović…

Svi ovogodišnji nominirani golovi su sjajni i zaslužuju nagradu.

Alerrandro, Santiago Montiel i Amr Nasser su fantastično zabijali “škaricama”, Declan Rice iz slobodnog udarca, Rizky Ridho gotovo s centra, dok su Lamine Yamal, Kevin Rodrigues, Pedro de la Vega i Carlos Orrantia zabijali iz daljine.

Alessandro Deiola je postigao pogodakl nakon sjajne akcije u kojoj su sudjelovala četiri igrača Cagliarija, dok je Lucas Ribeiro zabio nakon solo prodora.

NOMINIRANI:

Alerrandro (Vitoria) u susretu protiv Cruzeira

Alessandro Deiola (Cagliari) u susretu protiv Venezije

Pedro de la Vega (Cruz Azul) u susretu protiv Seattle Soundersa

Santiago Montiel (Independiente) u susretu protiv Independiente Rivadavia

Amr Nasser (Al Ahly) u susretu protiv Pharca

Carlos Orrantia (Queretaro) u susretu protiv Atlasa

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns) u susretu protiv Borussije Dortmund

Declan Rice (Arsenal) u susretu protiv Real Madrida

Rizky Ridho (Persija Jakarta) u susretu protiv Areme

Kevin Rodrigues (Kasimpasa) u susretu protiv Rizespora

Lamine Yamal (Espanyol) u susretu protiv Barcelone