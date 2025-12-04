FIFA je uvela novo pravilo uoči ždrijeba Svjetskog prvenstva: Ovo bi moglo otežati posao Hrvatskoj

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic) via Guliver Image

Svijet s velikim nestrpljenjem očekuje ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026., nakon kojeg ćemo napokon doznati sastave skupina i potencijalne puteve do finala.

Aktualni prvak Argentina s Lionelom Messijem pokušat će obraniti naslov, dok je Cristiano Ronaldo najavio da mu je ovo posljednji Mundijal, pa će mu to biti i posljednja prilika za osvajanje toliko željenog trofeja. Englezi se nadaju prekidu suše koja traje još od 1966., a domaćini SAD, Meksiko i Kanada zasigurno će nastojati ostaviti snažan dojam pred vlastitom publikom, navodi GOAL.

Ždrijeb Svjetskog prvenstva 2026. održat će se u petak, 5. prosinca 2025., u Kennedy Centeru u Washingtonu. Ceremonija počinje u 12:00 po lokalnom (ET), odnosno u 18:00 po srednjoeuropskom vremenu (CET). Prijenos će biti dostupan globalno putem platforme FIFA+ i službene FIFA-ine stranice.

Reprezentacije su raspoređene u četiri jakosne skupine na temelju FIFA-ine ljestvice. Domaćini SAD, Meksiko i Kanada automatski su uvršteni u prvu skupinu, u kojoj se nalaze i glavni favoriti poput Španjolske, Engleske, Francuske i Brazila. Od ukupno 48 sudionika, šest mjesta pripada pobjednicima doigravanja, koji će biti smješteni u četvrtu jakosnu skupinu.

Prva skupina: Sjedinjene Države, Kanada, Meksiko, Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka.

Druga skupina: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija.

Treća skupina: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika.

Četvrta skupina: Jordan, Zelenortska Republika, Gana, Curaçao, Haiti, Novi Zeland te pobjednici UEFA i interkontinentalnih doigravanja.

Ždrijeb počinje izvlačenjem ekipa iz prve jakosne skupine u skupine od A do L. Domaćini imaju unaprijed određene pozicije: Meksiko (zelena kuglica) smješta se u skupinu A, Kanada (crvena kuglica) u skupinu B, a Sjedinjene Države (plava kuglica) u skupinu D. Nakon toga isti se postupak provodi za preostale tri jakosne skupine.

Prema pravilima, dvije reprezentacije iz iste jakosne skupine ne mogu završiti u istoj grupi. Također, u istoj skupini ne mogu se naći reprezentacije iz iste konfederacije, osim kad je riječ o Europi (UEFA). Svaka grupa mora imati barem jednu, ali ne više od dvije europske selekcije.

FIFA je uvela i novi element: četiri najbolje rangirane reprezentacije (Španjolska, Argentina, Francuska i Engleska) neće moći završiti u istom dijelu nokaut-bracketa, pod uvjetom da osvoje svoje skupine.