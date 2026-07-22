FIFA izbrisala crveni karton Argentincu koji je nakon finala SP-a udarao Španjolce

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Burne scene obilježile su završetak finala Svjetskog prvenstva u kojem je Španjolska nakon produžetaka pobijedila Argentinu 1:0. Umjesto proslave novih svjetskih prvaka, pozornost su ukrali sukobi argentinskih igrača i članova stručnog stožera sa Španjolcima.

U središtu incidenta našao se Leandro Paredes, koji je nakon posljednjeg sučevog zvižduka sudjelovao u fizičkom obračunu s Ericom Garcijom i Gavijem. U naguravanje se uključio i Thiago Almada, a na terenu je nakratko zavladao potpuni kaos.

Argentinska zvijezda nakon izgubljenog finala: ‘Vrijeme je da razmislim što dalje’ Kraj jedne ere? Cristiano Ronaldo donio odluku o oproštaju od Portugala

Dodatnu zabunu izazvala je informacija koja se pojavila u FIFA-inom službenom komunikacijskom sustavu da je slovenski sudac Slavko Vinčić nakon utakmice pokazao crveni karton Paredesu. Vijest su ubrzo prenijeli brojni svjetski mediji.

No FIFA je naknadno objasnila da je riječ o administrativnoj pogrešci. Paredesu nakon završetka susreta nije pokazan crveni karton, a u službenom zapisniku ostao mu je upisan samo žuti karton iz 52. minute.

Ipak, to ne znači da je izbjegao kaznu. FIFA je zbog nereda nakon finala pokrenula disciplinski postupak protiv Argentinskog nogometnog saveza i pojedinih igrača. Paredesu, kao i Nahuelu Molini te pomoćnom treneru Robertu Ayali, prijete naknadne suspenzije nakon pregleda svih snimki incidenta.