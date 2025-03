Ferenčina nakon ‘polovičnog’ debija: ‘Kad smo na 100%, vjerujte mi, svi imaju problema s nama’

Podijeli :

Instagram/Robert Mudražija

Novi trener Lokomotive, Damir Ferenčina, nakon remija protiv Gorice (1-1) u 27. kolu SuperSport HNL-a, dao je izjavu u kojoj je analizirao svoj debi na klupi.

“Polovičan debi. Bio bi sretniji da smo pobjedili, ali na kraju kad se sve zbroji, možda je bilo najbitnije ne izgubiti ovu utakmicu. Što se tiče same utakmice, smatram da smo možda za nijansu bili bolji, pogotovo to drugo poluvrijeme, kad smo spustili loptu i pokušavali više igrati. Mislim da je statistički sve na našoj strani“, rekao je Ferenčina u uvodu, dodavši:

“Moram naglasiti veliku šansu Gorice u drugom poluvremenu, i to je možda jedino što se dogodilo sa njihove strane. Pokušavali smo sve, nismo kalkulirali, nismo išli na bod. Pokušavali smo pobjediti, ali na žalost nismo uspjeli. Ponavljam, ovaj bod možda nije toliko loš.“

Carević nakon remija s Lokomotivom: ‘To ulazi u podsvijest igrača, vjerojatno ih to i opterećuje…’ Gorica i Lokomotiva podijelili bodove u povratku SHNL-a, Mudražija na korak do Livaje

U sljedećem kolu, Lokomotiva će ugostiti Rijeku, koja se trenutno nalazi na vrhu ljestvice.

“Dolazi nam trenutačno, iako još nije kompletirano kolo, prva momčad prvenstva. Igraju dobar nogomet, imaju dobar kontinuitet. Nadaju se naslovu prvaka. Mi ćemo se pokušati najbolje što možemo pripremiti za tu utakmicu. Naše utakmice uvijek tu u Zagrebu su bile vrlo zanimljive, neizvjesne. Čak smo im znali koji bod otkinuti“, izjavio je Ferenčina.

Također, u zapisniku protiv Gorice prvi put ove sezone bio je Fabijan Krivak, koji se oporavio od ozljede.

“Opravio se. Zato smo ga i postavili na klupu da malo bude s momčadi, da vrati taj doživljaj svlačionice. Ja se nadam da će možda uskoro i odigrati koju minutu. Radi se o perspektivnom igraču, mladom i klupskom projektu. On je to već na više utakmica pokazao. Nažalost, spriječila ga je ta ozljeda. Ali što će prvenstvo da ga odmicati, Krivak će dobiti sve više i veće šanse“, rekao je Ferenčina.

Na kraju, naglasio je da je glavni cilj opstanak u ligi.

“Kad se osigura ostanak u ligi, onda će dobijati neki drugi igrači šansu da se pomalo radi jedna selekcija za ljeto. Da, ja sam danas i u pripremi utakmice rekao dečkima da kad smo na 100%, kad smo svi unutra, kad se bacamo na glavu, da smo momčad koja možemo svakog dobiti. Kad nismo na tom nivou, onda smo u problemu. Kad smo na 100%, onda, vjerujte mi, imaju svi problema s nama. To smo i dokazali. Pobjeđivali smo najbolje, najveće klubove. Ali, ponekad, dolazi do oscilacija. Pokušat ćemo to smanjiti u budućnosti“, zaključio je Ferenčina.