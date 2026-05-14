BiH gradi nacionalni stadion u Zenici: Izgradnja bi trebala započeti već ove godine

Screenshot via Facebook (NS BiH)

Nakon godina pregovora i raznih prijedloga oko izgradnje nacionalnog stadiona za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, predstavljena je videosimulacija budućeg izgleda novog zdanja u Zenici. Iako se dugo kao najizglednija opcija spominjalo Sarajevo, konačan dogovor nije postignut pa je odlučeno da novi dom reprezentacije bude smješten u Zenici.

Objavljena snimka izazvala je velik interes među navijačima jer prikazuje kako bi trebao izgledati stadion izgrađen na prostoru sadašnjeg Bilinog polja, stadiona na kojem reprezentacija BiH godinama igra svoje domaće utakmice.

Prema dosadašnjim planovima, projektna dokumentacija trebala bi biti završena do kolovoza, dok se vrijednost investicije procjenjuje na oko 130 milijuna eura. Ako financijska konstrukcija bude zatvorena na vrijeme, početak radova očekuje se već krajem godine. Novi stadion koristili bi i reprezentacija BiH i NK Čelik Zenica kao domaći teren.