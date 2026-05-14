Hrvatska ostala bez predstavnika na Zagreb Openu

xJustPictures.ch RobertaxCorradinx via Guliver

Nakon što su u srijedu sve hrvatske tenisačice završile svoj put prije četvrtfinala W75 ITF World Tour Zagreb Opena, isto se u četvrtak dogodilo i tenisačima na ATP Challenger 75 turniru na zagrebačkoj Šalati, jer su Luka Mikrut i Josip Šimundža poraženi u osmini finala.

Mikrut (ATP – 198.), finalist Zagreb Opena 2024., već je pobjedom u prvom kolu ostvario glavni cilj u povratku na teren nakon dva i pol mjeseca stanke zbog ozljede, a protiv šestog nositelja, Luksemburžanina Chrisa Rodescha (ATP – 166.), nije se uspio nametnuti kao dan prije protiv Nijemca Justina Engela te je poražen sa 6-1, 6-2.

“Zvuči dosta loše, ali ne bih rekao da je toliko. Ruka mi je jučer bila dosta bolje, ali očito je ostavilo nekog traga. Na sreću, ne boli me, ali mi je ruka dosta slaba. On je igrao dosta dobro, možda sam mogao izvući još koji gem, ali ne više od toga”, rekao je 21-godišnji Splićanin.

Njegov vršnjak i sugrađanin, ljevoruki Josip Šimundža (ATP – 722.), koji je u glavni ždrijeb ušao s pozivnicom, pružio je snažniji otpor petom nositelju Mađaru Zsomboru Pirosu (ATP – 163.), ali je i on poražen u dva seta (6-4, 6-4).

“Čestitao bih suparniku na odličnom meču. Žao mi je, jer sam imao dosta šansi koje sam mogao iskoristiti da sam bio malo agresivniji i odlučniji. U oba seta sam odmah izgubio servis. Ušao sam malo nervozno u meč, ali imao sam dvije prilike za ‘break’ kod 3-4. U drugom setu sam gubio 0-3 s dva ‘breaka’, vratio sam jedan, ali za više nisam dobio priliku”, rekao je Šimundža koji je u Zagrebu ostvario svoju prvu pobjedu u glavnom ždrijebu na Challenger Touru.

“Razina je značajno viša nego na ITF turnirima, ali osjećam da mogu igrati s ovim igračima i zadati im probleme”, rekao je Šimundža.

Na W75 ITF turniru tenisačica poznati su polufinalni parovi. Ruskinja Erika Andrejeva (WTA – 306.) će za plasman u finale igrati protiv Burundijke Sade Nahimane (WTA – 317.), a drugi par čine prva nositeljica Njemica Emma Seidel (WTA – 100.) i Šveđanka Kajsa Rinaldo Persson (WTA – 262.).