Štimac i Zrinjski se praktički oprostili od obrane naslova prvaka BiH

U derbiju 30. kola WWin lige BiH Zrinjski i Borac su odigrali 1:1 u susretu koji je mogao značajno usmjeriti borbu za naslov.
Momčad koju vodi Igor Štimac povela je u 55. minuti kada je nakon slobodnog udarca Petra Mamića najviši u skoku bio Duje Dujmović i glavom pogodio za 1:0.
Nakon toga utakmica se potpuno otvorila, a ključni trenutak dogodio se u 74. minuti kada je Antonio Ilić, nakon VAR intervencije, zbog prekršaja dobio izravni crveni karton. S igračem više Borac je u 81. minuti preko Miloša Jojića došao do izjednačenja i važnog boda.
Borac je ovim remijem zadržao deset bodova prednosti nad Zrinjskim šest kola prije kraja i nalazi se vrlo blizu osvajanja naslova prvaka BiH. S druge strane, Zrinjski teško može do obrane titule, ali još uvijek ima priliku za trofej u Kupu gdje ga u dvomeču čeka gradski rival Velež.
