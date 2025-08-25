Ristovski bijesan nakon teškog poraza Sarajeva: ‘Dobrodošli u amatersku Premijer ligu. Živio Tito’

Podijeli :

xRazvanxPasarica via Guliver

Sarajevo je u 5. kolu Premijer lige BiH doživjelo težak poraz na gostovanju kod Borca u Banjoj Luci – domaćin je slavio s uvjerljivih 5:1. Ipak, susret je obilježila kontroverza vezana uz suđenje Sabrije Topalovića.

Najviše se raspravljalo o poništenom pogotku Sarajeva za 2:2. VAR je procijenio da je u akciji prethodilo igranje rukom Mihaela Mlinarića. Dodatni udarac za goste stigao je u 64. minuti kada je, pri rezultatu 2:1, isključen Momodou Jatta.

Za Sarajevo je svih 90 minuta odigrao Stefan Ristovski, bivši igrač Dinama i Rijeke. Iskusni makedonski branič skrivio je jedanaesterac, a nakon utakmice oglasio se na Instagramu:

“Dobro došli u amatersku Premijer ligu. (Živio Tito)”, napisao je, a objavu je ubrzo obrisao. Ristovski je očito iskazao nezadovoljstvo suđenjem.

Trener gostiju Husref Musemić nakon utakmice nije želio ulaziti u detalje:

“Težak poraz ne odražava događanja na terenu. Moramo se uzdići što prije, život ide dalje. Pogledat ćemo utakmicu pa izvući još poneku pouku.”

Nakon nepotpunog petog kola, Sarajevo zauzima osmo mjesto na ljestvici s četiri osvojena boda.