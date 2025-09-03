Evo zašto nema Pierre-Gabriela na popisu za Europa ligu, za sve je ‘krivo’ Uefino pravilo

Podijeli :

Igor Kupljenik SPP via Guliver

Mnogi su se iznenadili kad su vidjeli da na Kovačevićevom popisu za Europa ligu nema Ronaela Pierre-Gabriela.

Dinamo je objavio popis igrača za nastup u Europskoj ligi. Rok za prijavu bio je u utorak do ponoći, a to je dan nakon završetka ljetnog prijelaznog roka u najvećim europskim ligama.

Javnost je iznenadio izostanak desnog beka Pierre-Gabriela s tog popisa. Kako piše Gol.hr, razlog njegova izostanka nije trenerska odluka, već pravilo Uefe o broju domaćih igrača. Na listi od 25 moraju biti najmanje četvorica koji su dovoljno vremena proveli u Dinamovoj akademiji i koji se vode kao ”lokalno trenirani igrači”.

Dinamo je taj uvjet uspio ispuniti tek s Brunom Godom i Sandrom Kulenovićem, dok su igrači poput Valinčića, Roberta Mudražije ili Marka Solde prekratko vrijeme u klubu.

Zbog toga su na A listu u Dinamu morali uvrstiti Leona Jakirovića i Morena Živkovića, koji bi inače bili na B listi.

Dinamo je u praksi dakle imao samo 23 mjesta za ispuniti. To je značilo da su otpali Pierre-Gabriel, vratar Danijel Zagorac, Fran Topić te ranije otpisani Juan Cordoba.