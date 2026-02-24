Evo u kakvom je stanju jedan od najboljih igrača Hajduka

Neizvjesnost oko povratka Ikera Almene i dalje traje.
Mladi krilni napadač još se nije priključio treninzima prve momčadi Hajduka, a njegov povratak na teren s nestrpljenjem se očekuje. Ipak, zasad nema preciznih informacija kada bi mogao ponovno konkurirati za sastav, prenosi Dalmatinski portal.
Almena je ozlijedio gležanj u prvom kolu nastavka prvenstva protiv Istre, nakon čega je morao pauzirati. Do tada je upisao 16 nastupa u bijelom dresu i nametnuo se kao važna opcija u ofenzivnom dijelu momčadi.
Španjolski krilni napadač u Hajduku je na posudbi iz saudijskog prvoligaša Al Qadsiaha do kraja sezone.
Prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost iznosi 1,5 milijuna eura.
