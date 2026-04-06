Nitko u Europi nema ovakve brojke kao što ih ima Luka Vušković

HMBxMedia FernandoxSoares via Guliver

Njegov je HSV u susretu 28. kola Bundeslige protiv Stuttgarta odigrao 1:1 i osvojio vrijedan bod.

Vušković je u Njemačku stigao na posudbu nakon što ga je Tottenham 2023. godine otkupio od Hajduka za oko 12 milijuna eura. Zbog administrativnih pravila u Engleskoj, transfer je formaliziran tek nakon što je navršio 18 godina.

POVEZANO VIDEO / Vuškoviću “pala roleta”, šakom napucao loptu i pogodio suca!

A u Njemačkoj se sjajno snašao. Naime, Vušković je jedini igrač u pet najjačih europskih liga ove sezone koji je premašio granicu od 100 u čak četiri ključne kategorije – otklonjene lopte, dobiveni dueli, dobiveni zračni dueli i osvojene lopte.

Takva statistika potvrđuje i da Hrvatska u Vuškoviću ima obrambeni stup za godine koje dolaze.