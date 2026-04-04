Stoper Vatrenih oglasio se nakon nepromišljenog poteza

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković reagirao je nepromišljeno nakon završetka utakmice HSV - Augsburg (1:1) i nekoliko sati kasnije oglasio se na Instagramu.

Ipak, nije komentirao baš taj događaj, već se kratko osvrnuo na činjenicu što je njegov klub uzeo bod nakon što je zadnjih pola sata igrao s igračem manje.

VEZANA VIJEST VIDEO / Vuškoviću “pala roleta”, šakom napucao loptu i pogodio suca!

Frustriran konačnim rezultatom, ali očito još više sudačkim odlukama, hrvatski reprezentativac Luka Vušković loptom je pogodio pomoćnog suca. Po završetku susreta, nakon što su domaćini u završnici smatrali da im je trebao biti dosuđen kazneni udarac, Vušković je u bijesu šakom napucao loptu i ona je pogodila pomoćnog suca.

Glavni sudac Deniz Aytekin možda pokazao kakav karton hrvatskom stoperu, a tek nam ostaje vidjeti hoće li Vušković naknadno dobiti kaznu za taj nepromišljen potez.

Vušković se nekoliko sati nakon utakmice oglasio na svom Instagramu kratkom porukom:

“Teška utakmica, ali još jedan bod u džepu.”

