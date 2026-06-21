Evo tko sudi Bosni i Hercegovini u okršaju za prolazak skupine

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Bosna i Hercegovina nakon dva kola Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi nije upisala nijednu pobjedu, ali joj je osvojeni bod protiv Kanade u prvom kolu dao nadu za prolazak skupine.

Naime, na ovom Svjetskom prvenstvu prolazak skupine izborit će i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, a predviđa se da bi četiri boda trebala u 99% slučajeva biti dovoljna.

Tako BiH u posljednjem kolu protiv Katara treba upisati pobjedu za povijesni prolazak skupine u svom drugom nastupu na svjetskim prvenstvima.

BiH će utakmicu odluke igrati 24. lipnja na Lumen Fieldu u Seattleu, a tri dana prije utakmice saznali su tko će im dijeliti pravdu.

Riječ je venezuelanskom sucu Jesusu Valenzueli kojemu će ovo biti druga utakmica na ovom Mundijalu. Prvu utakmicu koju je sudio bila je ona između Australije i Turske u kojoj su Socceroosi iznenadali Turke i porazili ih s 2:0.

Venezuelanac je inače lak na okidaču pa je u 12 utakmica kvalifikacija za SP pokazivao 5,1 žutih kartona po utakmici, podijelio je dva crvena kartona i dosudio pet kaznenih udaraca. Ništa manje strog nije bio ni u kontinentalnim natjecanjima Južne Amerike, ali je zato na prošlogodišnjem FIFA Klupskom svjetskom prvenstvu pokazivao 4,2 žuta kartona po utakmici.