Evo tko su kandidati za trenera Tottenhama nakon odlaska Tudora

Tottenham je sporazumno raskinuo ugovor s Igorom Tudorom nakon samo 44 dana. Kako je izvijestio BBC, dogovor o prekidu suradnje između uprave i hrvatskog trenera postignut je prošlog tjedna, nakon poraza od Nottingham Foresta (0:3), no klub je želio Tudoru dati dovoljno vremena za oporavak nakon smrti njegove majke.

De Zerbi je u veljači napustio Marseille, a više izvora reklo je za BBC da postoje naznake kako je 46-godišnji talijanski trener zainteresiran za dugoročni posao glavnog trenera, ali da bi radije pričekao do kraja sezone kako bi se vidjelo hoće li Tottenham ostati u Premier ligi.

Neki mediji također prenose da je Tottenham zainteresiran da Sean Dyche privremeno preuzme ekipu.

Dyche je bez posla otkako je u veljači dobio otkaz u Nottingham Forestu, a vjeruje se da bi tražio ugovor na 18 mjeseci, što bi moglo predstavljati prepreku za bilo kakav dogovor s upravom londonskog kluba.

Kao kandidati za privremeni posao spominju se bivši trener Tottenhama Mauricio Pochettino, Ryan Mason, Harry Redknapp i Tim Sherwood. Također, igrač Ben Davies mogao bi ući u izbor kao mogući privremeni trener.

Nakon 31 kola u Premier ligi, Tottenham je 17. na ljestvici sa 30 bodova i ima bod više od West Hama, koji je 18., na prvom mjestu zone ispadanja.