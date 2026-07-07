Evo što je Infantino poručio javnosti nakon neviđenog skandala s Trumpom

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver Image

Prvi čovjek krovne nogometne organizacije Gianni Infantino povukao je prilično radikalan potez u trenucima kada nogometni planet bruji o njegovoj ostavci.

Suočen s nezapamćenim gnjevom sportske javnosti zbog uplitanja politike u regularnost Svjetskog prvenstva, predsjednik FIFA-e oglasio se na društvenim mrežama, no umjesto objašnjenja ponudio je hvalospjeve koji su dodatno razbjesnili navijače.

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Podsjetimo, turnir u Sjevernoj Americi potresa jedan od najvećih skandala u povijesti sporta. Nakon što je američki napadač Folarin Balogun zaradio crveni karton protiv Bosne i Hercegovine, Bijela kuća i Donald Trump izvršili su pritisak na vodstvo FIFA-e, nakon čega mu je suspenzija ekspresno odgođena kako bi mogao igrati u osmini finala protiv Belgije.

Taj pokušaj političkog inženjeringa doživio je teški rezultatski fijasko jer je Belgija deklasirala SAD s 4:1 i poslala ih kući, no moralni i pravni kaos u režiji FIFA-e ostao je glavna tema Mundijala.

U jeku optužbi da je prekršio sportska pravila jednim telefonskim pozivom, Infantino je odlučio ignorirati aferu i fokus prebaciti na sudačku organizaciju, kojoj je sipao hvalospjeve.

“Svjetsko prvenstvo postiglo je nevjerojatan uspjeh. Tome je uvelike pridonijela naša fantastična sudačka ekipa – ‘Team One’. Turnir sude najbolji na svijetu, odabrani kroz rigorozan proces koji je u obzir uzimao njihove vještine, dosljednost i kvalitetu tijekom duljeg razdoblja. Ponavljam, moramo poštovati suce i pravila koja upravljaju našom igrom. To je vrlo jednostavno i ne može se nikada dovoljno naglasiti – bez sudaca nema nogometa”, naveo je Infantino u svojoj objavi.

Pokušaj predsjednika FIFA-e da drži lekcije o “poštivanju pravila i sudaca” – i to u trenucima kada ga cijeli svijet optužuje za njezino potpuno srozavanje – dočekan je na nož. Mediji i navijači diljem svijeta ovu objavu vide kao prozirnu i neuspješnu kontrolu štete čovjeka koji je izgubio sav autoritet.