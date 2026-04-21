Evo kome superračunalo daje najveće šanse da osvoji Premier ligu

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Manchester City je pobjedom nad Arsenalom (2:1) u derbiju na Etihadu potpuno zakomplicirao utrku za naslov i vratio se u borbu za trofej Premier lige.

Momčad Pepa Guardiole do ključne pobjede stigla je golom Erlinga Haalanda u 64. minuti, čime je smanjila zaostatak za liderom na samo tri boda, uz utakmicu manje.

Takav rasplet dodatno je podigao tenzije u završnici sezone, koja bi mogla biti jedna od najuzbudljivijih u posljednjih nekoliko godina.

S obzirom na trenutni odnos snaga, sve upućuje na to da bi prvaka mogla odlučiti gol-razlika. I City i Arsenal imaju relativno povoljan raspored do kraja prvenstva.

City će svoju zaostalu utakmicu protiv Crystal Palacea odigrati na domaćem terenu 22. svibnja, što bi moglo biti ključno u konačnom raspletu.

Prema simulacijama superračunala koje je “odigralo” čak 20.000 scenarija završnice, Arsenal je prvak u 77,6 posto slučajeva.

Iako taj podatak djeluje iznenađujuće nakon velikog zamaha Cityja, treba imati na umu da se takve analize temelje isključivo na statistici i matematičkim modelima.

Emocije, momentum i pritisak završnice — faktori koji često odlučuju na terenu — u tim proračunima nemaju veliku ulogu.

Jedno je sigurno: Premier liga ulazi u spektakularan finiš u kojem će svaki bod i svaki gol imati ogromnu težinu.