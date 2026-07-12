Evo kad će HNS objaviti ime novog izbornika

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AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Sazvana je konferencija za medije na kojoj će biti objavljeno ime novog izbornika Vatrenih.

Hrvatski nogometni savez u ponedjeljak, 13. srpnja, s početkom u 14 sati u zagrebačkom hotelu DoubleTree by Hilton održat će konferenciju za medije na kojoj će, prema očekivanjima, službeno predstaviti novog izbornika hrvatske reprezentacije. Nakon završetka ere Zlatka Dalića, klupu Vatrenih trebao bi ponovno preuzeti Slaven Bilić, kojem će to biti drugi mandat na toj funkciji.

Prije službene promocije Bilićevo imenovanje trebaju potvrditi Stručna komisija i Izvršni odbor HNS-a. Izvršni odbor sastat će se u ponedjeljak u 13 sati, a nakon potvrde izbora novi izbornik krenut će sa sastavljanjem stručnog stožera.

Bilić je od samog početka figurirao kao najozbiljniji kandidat za Dalićeva nasljednika, a njegovo se ime spominjalo još i prije nego što je dosadašnji izbornik napustio reprezentaciju. Posljednji posao imao je u saudijskom Al Fatehu, iz kojeg je otišao prije dvije godine.

Hrvatsku je već vodio u razdoblju od 2006. do 2012. godine. U tom je mandatu reprezentaciju odveo na dva velika natjecanja, a najveći uspjeh ostvario je na Europskom prvenstvu 2008., gdje je Hrvatska stigla do četvrtfinala. Posebno se pamte dvije pobjede nad Engleskom u kvalifikacijama za taj turnir, dok je upravo Bilić tijekom svog mandata afirmirao niz igrača koji su nekoliko godina kasnije osvojili srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.