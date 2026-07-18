Modrić će i dalje igrati za reprezentaciju? Bilić je napravio važan prvi korak

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Novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić povukao je svoj prvi ključni potez nakon preuzimanja kormila Vatrenih.

Tijekom tjedna održao je sastanak s kapetanom Lukom Modrićem te mu jasno dao do znanja da ga i dalje vidi kao neizostavnog lidera na terenu, a ne tek kao mentora s klupe, piše Germanijak.

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Bilić je naglasio kako u reprezentaciji ne dijeli igrače na mlade i stare, već isključivo prema formi i doprinosu momčadi, čime je iskusnom veznjaku u potpunosti otvorio vrata za nastavak reprezentativne karijere u novom ciklusu Lige nacija, a potom mu to i osobno potvrdio.

Konačna odluka o ostanku u nacionalnom dresu sada je isključivo na 41-godišnjem kapetanu. Iako se uoči Svjetskog prvenstva nagađalo o njegovu potencijalnom oproštaju, izvori bliski igraču sugeriraju da je Modrić nakon razgovora s Bilićem znatno otvoreniji za ostanak među Vatrenima.