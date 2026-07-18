Modrić će i dalje igrati za reprezentaciju? Bilić je napravio važan prvi korak

Novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić povukao je svoj prvi ključni potez nakon preuzimanja kormila Vatrenih.
Tijekom tjedna održao je sastanak s kapetanom Lukom Modrićem te mu jasno dao do znanja da ga i dalje vidi kao neizostavnog lidera na terenu, a ne tek kao mentora s klupe, piše Germanijak.
Bilić je naglasio kako u reprezentaciji ne dijeli igrače na mlade i stare, već isključivo prema formi i doprinosu momčadi, čime je iskusnom veznjaku u potpunosti otvorio vrata za nastavak reprezentativne karijere u novom ciklusu Lige nacija, a potom mu to i osobno potvrdio.
Konačna odluka o ostanku u nacionalnom dresu sada je isključivo na 41-godišnjem kapetanu. Iako se uoči Svjetskog prvenstva nagađalo o njegovu potencijalnom oproštaju, izvori bliski igraču sugeriraju da je Modrić nakon razgovora s Bilićem znatno otvoreniji za ostanak među Vatrenima.
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