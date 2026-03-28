UEFA žestoko kaznila Dinamo i Stojkovića!

Susret u Belgiji obilježio je nepromišljen potez veznjak Luke Stojkovića, koji je u produžetku ošamario protivnika i zaradio izravan crveni karton. UEFA mu je naknadno odredila kaznu od tri utakmice neigranja u europskim natjecanjima, pa neće biti dostupan na početku novih kvalifikacija.

Iako je standardna kazna za crveni karton jedna utakmica suspenzije, u težim slučajevima Disciplinska komisija može pooštriti sankciju, što se ovdje i dogodilo.

Osim toga, kažnjen je i Dinamo s ukupno 56.750 eura – većinom zbog bacanja predmeta na teren od strane navijača, dok manji dio otpada na odštetu Genku zbog oštećenja stadiona.