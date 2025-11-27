Lille pred Dinamo iskoristio novo pravilo UEFA-e: Mbappeov brat istrčat će protiv Plavih?

Podijeli :

JonathanRebboah Panoramic via Guliver

Dinamo od 18:45 igra gostujuću utakmicu protiv Lillea u petom kolu Europa lige.

Francuski klub je uoči dvoboja iskoristio novo UEFA-ino pravilo i napravio dvije izmjene na listi prijavljenih igrača. Privremeno su u sastav uvršteni veznjak Ethan Mbappé (18) i vratar Thomas Sajous (17), koji bi u ovoj sezoni mogli upisati prve minute u europskom natjecanju.

Lille je u četvrtak potvrdio da Mbappé, mlađi brat napadača Reala Kyliana, te Sajous ulaze umjesto dugotrajno ozlijeđenih Alexsandra i trećeg vratara Marca-Aurèlea Caillarda. UEFA je odobrila te promjene, koje vrijede već od večerašnje utakmice s Dinamom. Riječ je o novosti koju je UEFA uvela ove sezone – statusu “privremene zamjene”. Ranije su klubovi morali prijaviti 25 igrača prije početka natjecanja i nisu smjeli mijenjati kadar do siječnja, dok sada mogu uključiti novog, dosad neprijavljenog igrača u slučaju teže ozljede ili duže bolesti nekog iz momčadi.

Za igrače u polju pravilo se primjenjuje ako igrač pauzira najmanje 60 dana, što vrijedi za Alexsandra, koji je zbog ozljede desnog kvadricepsa izvan terena od rujna i oporavlja se u klinici Aspetar u Kataru. Njega privremeno mijenja Ethan Mbappé, koji na početnom popisu nije bio zbog problema s ozljedom na startu sezone, a u Lille je stigao prošle godine iz PSG-ove akademije.

Kod vratara je kriterij blaži – dugotrajna ozljeda je ona koja traje najmanje 30 dana. Treći golman Lillea Marc-Aurèle Caillard ozlijedio je lakat, pa će ga privremeno zamijeniti 17-godišnji Sajous.

Ova privremena lista vrijedi do kraja grupne faze, čak i ako se Alexsandro i Caillard oporave prije tog roka. Lille je trenutačno 19. na ljestvici s dva trijumfa i dva poraza, a nakon ogleda s Dinamom očekuju ga gostovanja kod Young Boysa i Celte Vigo, dok će grupnu fazu zaključiti domaćim susretom protiv Freiburga.