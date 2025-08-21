Ivanušec: Čestitke Rijeci, nadam se da ću zabiti u Solunu

Rijeka je na Rujevici slavila protiv PAOK-a 1:0 u prvoj utakmici play-offa Europa lige. Pogodak vrijedan prednosti postigao je Luka Menalo u 39. minuti. Uzvrat se igra za tjedan dana u Solunu s početkom u 19:30. Pobjednik dvomeča ide u skupinu Europa lige, dok će poraženi nastaviti europsku sezonu u Konferencijskoj ligi.
Utakmicu je komentirao novi igrač PAOK-a, Luka Ivanušec:
“Znali smo da će biti teška utakmica. Jedan detalj je presudio ovu utakmicu koja je bila izjednačena. čestitke Rijeci, bili su dobri. Imali smo svoje šanse. Pogodio sam gredu. Dobar je udarac bio, ali nije htjela ući. Nadam se da će ući na Tumbi. Osjetili smo Rijeku i dobro ćemo se pripremiti. Očekujemo dobru utakmicu”, rekao je Luka Ivanušec, igrač PAOK-a.
