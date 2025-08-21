Ivanušec: Čestitke Rijeci, nadam se da ću zabiti u Solunu

Podijeli :

Stefan Koops EYE4images DeFodi Images via Guliver

Rijeka je na Rujevici slavila protiv PAOK-a 1:0 u prvoj utakmici play-offa Europa lige. Pogodak vrijedan prednosti postigao je Luka Menalo u 39. minuti. Uzvrat se igra za tjedan dana u Solunu s početkom u 19:30. Pobjednik dvomeča ide u skupinu Europa lige, dok će poraženi nastaviti europsku sezonu u Konferencijskoj ligi.

Utakmicu je komentirao novi igrač PAOK-a, Luka Ivanušec: