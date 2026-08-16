Hrvatski vaterpolo ostvaruje ‘nemoguće’ rezultate, pothvat je ovo kojeg je teško ponoviti

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HVS.hr

Hrvatski vaterpolo ovog ljeta ostvaruje rezultate koji teško mogu biti slučajnost. Tri različite mlađe reprezentacije izborile su tri velika finala u samo 43 dana, a dvije su već osvojile svjetsko zlato. U nedjelju će U20 reprezentacija protiv Španjolske pokušati dovršiti nevjerojatan niz.

Treća prilika stiže u nedjelju. Hrvatska U-20 reprezentacija Zorana Bajića igrat će protiv Španjolske za naslov europskog prvaka u Varni i pokušati zaokružiti savršen niz hrvatskih mlađih selekcija.

Hrvatska U-18 reprezentacija 4. srpnja postala je svjetski prvak nakon dramatičnog finala protiv SAD-a. Samo 36 dana kasnije U-16 reprezentacija u Zagrebu je svladala Španjolsku 10:7 i također osvojila svjetsko zlato. Sada je red na U-20 reprezentaciju, koja je pobjedom protiv Italije 19:11 izborila finale Europskog prvenstva.

Hrvatska se osvetila Italiji

Najnovija potvrda snage hrvatskog vaterpola stigla je u polufinalu protiv Italije.

Hrvatska je turnir otvorila porazom od Talijana 16:13, no pet dana kasnije u utakmici koja je odlučivala o finalistu izgledala je potpuno drugačije. Bajićevi igrači slavili su 19:11 i pritom dobili sve četiri četvrtine.

Već nakon prvih osam minuta Hrvatska je vodila 6:2 i praktički usmjerila utakmicu prema uvjerljivoj pobjedi. Kapetan Maro Šušić predvodio je momčad sa šest pogodaka, Viktor Tončinić dodao je četiri, dok je Ante Jerković upisao čak šest asistencija.

Nakon 14:7 na kraju treće četvrtine više nije bilo nikakve dvojbe oko pobjednika.

Hrvatska je tako na najbolji mogući način odgovorila na poraz iz grupne faze i izborila mjesto u finalu.

Dvije svjetske titule već su u hrvatskim rukama

Rezultat U-20 reprezentacije posebno dobiva na težini kada se pogleda što su ovog ljeta napravile mlađe hrvatske selekcije.

U-18 reprezentacija početkom srpnja osvojila je Svjetsko prvenstvo nakon dramatičnog finala protiv SAD-a. Hrvatska je u završnici gubila 14:13, ali je izjednačila samo 12 sekundi prije kraja. Nakon toga uslijedilo je raspucavanje peteraca, u kojem je Hrvatska slavila 21:20.

Samo nešto više od mjesec dana kasnije isto je napravila i U-16 reprezentacija. U finalu Svjetskog prvenstva u Zagrebu svladala je Španjolsku 10:7 i osvojila drugo hrvatsko svjetsko zlato ovog ljeta.

Sada U-20 generacija ima priliku kompletirati savršen niz.

Ako u nedjelju pobijedi Španjolsku, Hrvatska će u samo 43 dana imati tri naslova prvaka u tri različite mlađe kategorije.

Hrvatska najbolje igra kada je najvažnije

Posebno je zanimljivo što mlađe hrvatske reprezentacije do velikih rezultata nisu dolazile na isti način.

U-18 momčad naslov je osvojila nakon dramatične završnice i raspucavanja, U-16 reprezentacija preokrenula je finale protiv Španjolske serijom 4:0 u završnici, dok je U-20 momčad nakon poraza od Italije u skupini u polufinalu potpuno nadigrala istog protivnika.

Upravo je sposobnost reagiranja u ključnim utakmicama jedna od najvećih zajedničkih karakteristika ovih generacija.

U četvrtfinalu U-20 Europskog prvenstva Hrvatska je svladala Srbiju 14:13 u vrlo neizvjesnoj završnici. Srbi su imali prilike za izjednačenje, ali hrvatska obrana izdržala je pritisak.

Dan kasnije protiv Italije nikakve drame nije bilo. Hrvatska je utakmicu praktički riješila u prvih osam minuta.

Španjolska ponovno na putu do zlata

U finalu će Hrvatsku čekati Španjolska, koja je u polufinalu svladala Crnu Goru 15:10. Španjolci u finale ulaze neporaženi, s pet pobjeda iz pet utakmica.

No, Hrvatskoj je njihov protivnik itekako poznat.

Španjolska je ovog ljeta već dvaput igrala protiv hrvatskih mlađih reprezentacija u završnicama velikih natjecanja – i oba puta ostala bez zlata.

U polufinalu U-18 Svjetskog prvenstva utakmica je završila 14:14, a Hrvatska je nakon peteraca slavila 18:17 i prošla u finale. Dan kasnije osvojila je svjetski naslov.

Nedavno su se iste reprezentacije susrele i u finalu U-16 Svjetskog prvenstva u Zagrebu. Španjolska je nešto više od tri minute prije kraja vodila 7:6, ali do kraja više nije zabila. Hrvatska je napravila seriju 4:0 i osvojila naslov.

Sada se dvije reprezentacije ponovno susreću u utakmici za zlato.

Tri finala u 43 dana

Hrvatski U-18 igrači već su svjetski prvaci. U-16 reprezentacija također je na vrhu svijeta, dok je U-20 momčad najmanje osigurala srebrnu medalju.

U nedjelju protiv Španjolske ima priliku napraviti ono što bi bilo gotovo nestvarno – tri velika finala u samo 43 dana pretvoriti u tri zlatne medalje.

Bez obzira na ishod finala u Varni, hrvatski vaterpolo već sada može biti iznimno ponosan na ovo ljeto. Rezultati različitih generacija pokazuju da se ne radi samo o jednom talentiranom naraštaju, već o ozbiljnoj širini i kvaliteti koja se pojavljuje u više uzrasta.

A ako U-20 reprezentacija u nedjelju pobijedi Španjolsku, hrvatski vaterpolo dobit će još jedan razlog za pamćenje ovog nevjerojatnog ljeta.