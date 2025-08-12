Evo kako kladionice vide šanse Rijeke za prolaz protiv Shelbournea

Prema kladionicama, koeficijent na pobjedu Shelbournea iznosi 6.00, na neriješeni ishod 4.10, a na pobjedu Rijeke 1.70.

Rijeka traži preokret protiv Shelbournea, a Đalović priprema iznenađenje neugodnim Ircima

Kada je riječ o ukupnom prolasku u play-off Europa lige, na Shelbourne je tečaj 1.85, a na Rijeku 1.90, što znači da Irci imaju blagu prednost u procjenama kladionica.

Pobjednik će u četvrtom pretkolu igrati protiv boljeg iz dvoboja Wolfsbergera i PAOK-a, dok će poraženi nastaviti europski put u play-offu Konferencijske lige protiv boljeg iz para Linfield – Vikingur.