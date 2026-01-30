Dinamo saznao protivnika u doigravanju za osminu finala Europa lige

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver

Održan je ždrijeb za play-off osmine finale Europske lige u kojem je sudjelovao i Dinamo. U ždrijebu su sudjelovale momčadi koje su u ligaškoj fazi Europske lige završile od devetog do 24. mjesta, dok se osam najboljih izravno plasiralo u osminu finala. Nositelji prvu utakmicu igraju u gostima. Dinamo je imao mogućnost biti izvučen s Genkom ili Bolognom, a ždrijeb im je odredio Belgijce...