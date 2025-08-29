ANKETA / Što očekujete od Dinama i Rijeke u europskim natjecanjima?

Dinamo će u grupnoj fazi Europa lige igrati protiv Lillea, Betisa, Fenerbahčea, Maccabi Tel Aviva, Midtjyllanda, Steaue, Celte i Malmöa, dok će doma igrati s Betisom, Fenerbahčeom, Steauom i Celtom, a gostovati kod preostalih četiri protivnika.

Europa liga se igra u novom formatu s 36 klubova u jedinstvenoj tablici. Osam najboljih ide izravno u osminu finala, dok momčadi od 9. do 24. mjesta igraju doigravanje. Dinamo se izravno kvalificirao kao drugoplasirani u HNL-u, a prvo kolo je 24. i 25. rujna, dok zadnje kolo igra 29. siječnja. Finale je 20. svibnja 2026. u Istanbulu.

Rijeka će, pak, nastupati u Konferencijskoj ligi nakon ispadanja iz kvalifikacija Lige prvaka i Europa lige.

Suparnici su joj Sparta Prag (doma), Šahtar (u gostima), Celje (doma), Lincoln Red Imps (u gostima), AEK Larnaca (doma) i Noah (u gostima).

Prvo kolo počinje 2. listopada, a posljednje 6. kolo igra se 18. prosinca. Osam najboljih momčadi iz ligaške faze ide izravno u osminu finala, dok će momčadi od 9. do 24. mjesta igrati pretkolo nokaut faze. Finale Konferencijske lige je 27. svibnja u Leipzigu.