Englezi: Vinicius Junior odlazi iz Reala i postaje treći najskuplji transfer u povijesti?

(AP Photo/Pablo Garcia) via Guliver Image

Chelsea navodno razmatra spektakularan potez u ljetnom prijelaznom roku kojim bi na Stamford Bridge doveo Viníciusa Júniora. Iako brazilski ofenzivac ima ugovor s Real Madridom do 2027. godine, pregovori o njegovu produljenju trenutačno su zapeli, što je dodatno potaknulo špekulacije o mogućem odlasku s Santiago Bernabéua već idućeg ljeta.

Kako piše britanski The Guardian, a prenose i španjolski mediji, Chelsea je spreman ponuditi čak 160 milijuna eura za Viníciusa. Real Madrid i dalje želi zadržati jednu od svojih najvećih zvijezda, a i sam igrač navodno nije zatvorio vrata ostanku, no pregovori su zasad bez pomaka. Zbog toga je uprava kluba poručila kako će Vinícius biti stavljen na transfer-listu ako se situacija ne riješi do ljeta.

Čelnici “Kraljevskog kluba” ne žele riskirati scenarij u kojem bi igrač takve klase napustio Madrid bez odštete po isteku ugovora 2027. godine.

Ako se transfer koji najavljuju engleski i španjolski izvori ostvari, Vinícius bi postao treći najskuplji nogometaš u povijesti, dok rekord iz 2018. i dalje drži Neymar dok je na drugom mjestu Kylian Mbappe kojega je PSG Monacu platio 180 milijuna eura.