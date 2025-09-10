Englezi o kaosu na Marakani: ‘Roditelji su sklanjali prestrašenu djecu od nasilja’

Podijeli :

Guliver Image

Engleski mediji puno pišu o moćnoj pobjedi svoje reprezentacije na Marakani, gdje su Englezi slavili 5:0 protiv Piksijevih odabranika.

Ipak, dailymail.co.uk pobjedu Tuchelove momčadi stavlja u sjenu sramotnih scena na tribinama, gdje je interventna policija morala intervenirati zbog masovne tučnjave domaćih navijača.

Dok su Englezi dominirali na terenu, tamošnji mediji pišu o “šokantnim snimkama na kojima se vide prestrašena djeca kako traže zaklon dok ih roditelji sklanjaju od nasilja. Navijači su se međusobno brutalno tukli, a situacija je eskalirala do te mjere da je morala intervenirati interventna policija kako bi razdvojila sukobljene frakcije.”

Dodaju i da se Incident dogodio u drugom poluvremenu te da su neredima prethodila skandiranja upućena srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Za kraj, atmosferu opisuju kao napetu.