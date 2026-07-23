Guardiola na klupi Italije? Šanse su sve manje

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AP Photo/Dave Thompson via Guliver Image

Nekadašnji trener Barcelone, Bayerna i Manchester Cityja trenutačno nema posao, a kako stoje stvari, na klupu talijanske reprezentacije neće sjesti.

Pep Guardiola obećao je obitelji da će više biti kod kuće. I to je prva stvar koja koči njegov dolazak u Italiju, gdje bi ga svi željeli vidjeti na mjestu izbornika. Sada je u Barceloni i nedavno su ga posjetili dužnosnici Talijanskog nogometnog saveza Leonardo i Paolo Maldini, ali su se vratili bez previše optimizma.

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Prvi razlog je taj što je Guardiola iznimno posvećen trener. Čak i da mu je omogućeno da više radi od kuće iz Barcelone, teško da bi on sam to mogao podnijeti, piše Gazzetta. Navodno Savez nudi Pepu da bude centar svega, pa čak i mlađih uzrasta. Sve to je previše za trenera koji ne želi raditi stvari “napola“.

Drugi kamen spoticanja je plaća. Talijani su ponudili 10 milijuna eura godišnje, što je već daleko veća cifra u odnosu na onu koja je predviđena proračunom Saveza za izbornika. Pisalo se u Italiji da će za trenera poput Guardiole “uvijek biti novca“. Ipak, za samog Guardiolu to nije dovoljno, pa Gazzetta piše da je on tražio dvostruko veći iznos. Dakle, čak 20 milijuna.

Što će sada predsjednik Saveza Giuseppe Malago? Italija, po svemu sudeći, neće tako skoro dobiti novog izbornika. Malago je to sam potvrdio u srijedu. Među kandidatima za novog glavnog trenera reprezentacije je Antonio Conte, a spominju se i Andrea Pirlo te Roberto Mancini.

U toj utrci navodno je Pirlo favorit Paola Maldinija. Mancini je izjavio da ga nitko do sada nije kontaktirao, a poznato je da je on vrlo blizak predsjedniku Saveza Giuseppeu Malagou. Contea podržavaju klubovi iz Serie A, a s obzirom na minuli rad, čini se da baš njegovo ime nudi najviše jamstava.

Talijani prolaze kroz golemu krizu jer se nisu plasirali na tri uzastopna Svjetska prvenstva, a naslov europskog prvaka iz 2021. godine ne donosi im neku veliku utjehu.