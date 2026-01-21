Dobre vijesti za Hajduk: Treninzima se vratio Rokas Pukštas

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk drugi dio sezone počinje utakmicom protiv Istre (15 sati) u sklopu 19. kola HNL-a.

Navijači Hajduka dobili su dobre vijesti uoči toga. Na treninge se vratio veznjak Rokas Pukštas koji sada normalno trenira s momčadi.

Svoju zadnju utakmicu za Bijele odigrao je 22. studenog, a nakon toga je uslijedila ozljeda gležnja zbog koje je bio van pogona. Dosad u sezoni je zabio četiri gola.

Još se ne zna hoće li biti u kadru za Istru.